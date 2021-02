Tragico schianto a Castelfidardo, muore una ragazza

La giovane centaura aveva 34 anni. Era in sella alla sua moto lungo via Jesina quando si è scontrata con un'auto. La città è sotto choc

CASTELFIDARDO – Tragedia a Castelfidardo oggi pomeriggio, 21 febbraio, attorno alle 18. Una giovane di 34 anni ha perso la vita sulla strada in un incidente.

Era in sella alla sua moto, una Yamaha, e stava percorrendo via Jesina. All’improvviso lo schianto contro una Renault Clio guidata da una ragazza di Osimo di 37 anni. Non c’è stato niente da fare.

La giovane centaura, originaria di Sirolo ma residente da anni a Castelfidardo, è morta sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e diverse pattuglie dei carabinieri di Osimo coordinate dal maggiore Luigi Ciccarelli.

Sono in corso gli accertamenti di rito per delineare la dinamica esatta dello schianto. La salma sarà presto restituita ai familiari. Quel tratto di strada è tuttora chiuso al traffico.