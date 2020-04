Tragico incidente a Pieve Torina: muore una 27enne di Pioraco

PIEVE TORINA – Incidente fatale oggi pomeriggio a Pieve Torina (Mc): perde la vita una donna di 27 anni. La giovane era in dolce attesa.

Stava tornando da lavoro e stava percorrendo la strada statale Valnerina, che da Visso conduce a Pieve Torina, la 27enne di origini cubane, residente a Pioraco (Mc), che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30.

La ragazza, che stava rientrando dalla Svila di Visso, all’altezza dello svincolo per Monte Cavallo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, finendo contro il guardrail. La barra metallica ha sfondato il vetro anteriore dell’auto finendo all’interno dell’abitacolo.

Subito sono scattati i soccorsi e i militi del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri sono giunti sul posto. Purtroppo per la 27enne però, che è stata estratta dall’abitacolo dai pompieri, non c’è stato nulla da fare; è morta sul colpo. La ragazza era incinta di qualche mese.

Una notizia che ha gettato nello sconforto l’intera comunità dove la ragazza viveva. «Voglio porgere il mio messaggio di cordoglio e un abbraccio a tutta la famiglia della giovane – ha detto il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi -. Una disgrazia molto grande. Tutte le persone che la conoscevano da vicino hanno testimoniato la grande responsabilità della 27enne che era una ragazza molto in gamba e una grande lavoratrice. Quello che stiamo vivendo è un dolore forte e profondo che ha sconvolto tutta la cittadinanza».