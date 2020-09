Tragedia a Porto Recanati: 57enne muore mentre fa il bagno in mare

A nulla sono valsi i soccorsi del bagnino, di una dottoressa che in quel momento di trovava in spiaggia e dei sanitari del 118. Da chiarire le cause del decesso

PORTO RECANATI – Il dramma è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, sul lungomare Lepanto all’altezza dello chalet Blue Bebo’s a Porto Recanati.

L’uomo, un 57enne di origini albanesi residente a Recanati, stava facendo il bagno in acqua insieme al genere e al nipote quando all’improvviso sembra abbia accusato un malore. I parenti che erano con il 57enne hanno tentato di riportarlo a riva finché in soccorso dei tre non sono intervenuti una donna con un salvagente e il bagnino.

Una volta riportato a riva l’uomo, il bagnino ha subito iniziato le manovre di rianimazione anche con l’aiuto di una dottoressa che in quel momento si trovava in spiaggia. Sul posto sono subito arrivati anche i sanitari del 118 per l’uomo però non c’era più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri e gli uomini della Guardia Costiera. Spetterà al medico legale intervenuto sul posto stabilire le esatte cause della morte del 57enne.