Tragedia sull’Arceviese, sospesa per 5 anni la patente a Massimo Renelli

SENIGALLIA- La Prefettura ha emesso questa mattina, 13 gennaio, un provvedimento che prevede la sospensione della patente, per 5 anni, a Massimo Renelli, il 47enne autotrasportatore di Senigallia che la notte del 6 gennaio ha travolto e ucciso la 43enne Elisa Rondina e la 34enne Sonia Farris, mentre raggiungevano la loro auto lasciata in sosta sulla provinciale Arceviese.

Le due donne avevano trascorso la serata alla discoteca Megà. Quella sera il locale era sold out: molti i clienti che, come Elisa e Sonia avevano lasciato le auto in sosta lungo la Provinciale.

L’uomo era stato sottoposto appena dopo l’incidente ed era risultato un tasso alcolemico di 2,02 gr/lt. Era stato lui a chiamare i soccorsi dicendo di aver impattato contro qualcosa ed essersi fermato. Ieri, 12 gennaio, il Prefetto Antonio D’Acunto, dopo la direttiva del Ministro dell’Interno del 9 gennaio ha invitato di nuovo «gli utenti della strada a condotte di guida consapevoli e responsabili per non porre in pericolo la propria ed altrui incolumità».

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto Renelli è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

La notte del 6 gennaio l’uomo si era messo alla guida con un tasso alcolemico quattro volte superiore a quello consentito. Ha travolto e ucciso una maestra ed una parrucchiera che stavano raggiungendo la loro auto lasciata in sosta sull’arceviese.

