Tornano i furti in abitazione: entroterra di Senigallia nel mirino dei ladri

SENIGALLIA – Dopo un periodo di calma, le zone periferiche e i comuni dell’hinterland tornano al centro di episodi criminosi. Una nuova serie di furti in abitazione si è consumata nelle ultime settimane: il più recente caso è avvenuto tre giorni fa proprio nel senigalliese.

Ai carabinieri sono arrivate alcune segnalazioni, che si contano sulle dita di una sola mano: interessano però più i comuni dell’entroterra come Trecastelli, Ostra e Corinaldo anche non viene disdegnata la spiaggia di velluto. Proprio qui a Senigallia, infatti, è stato messo a segno l’ultimo colpo, in ordine cronologico.

Tutti i furti compiuti hanno rivelato un bottino di modesta entità: a sparire sono stati i soldi e i pochi gioielli che venivano lasciati nelle abitazioni, insomma, quanto di più a portata di mano i ladri potessero trovare. Al momento non vengono segnalati né colpi di alto valore né irruzioni armate: i ladri avrebbero agito approfittando dell’assenza dei proprietari di casa.