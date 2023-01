Osimo, topi d’auto in via Aldo Moro

OSIMO – Torna l’allarme ad Osimo per i furti nelle auto che sono stati segnalati dai proprietari questa mattina (16 gennaio), sia sui social sia rivolgendosi ai carabinieri per fare la denuncia. Danni ingenti alle macchine lasciate parcheggiate sotto casa, lungo via Aldo Moro, ma anche in via Montefanese e via Loreto, nella zona sud che si snoda attorno al San Carlo. Un vero raid. Almeno quattro auto sono state ritrovate con i finestrini in frantumi, violate da ladruncoli che hanno rubato qualche moneta lasciata sul cruscotto e in un caso anche un portafoglio. L’ipotesi è quella di baby vandali alla ricerca disperata di spicci per acquistare droga ma non è ancora certo. Gli episodi di ieri sera (15 gennaio), area temporale in cui si sono verificati gli episodi, anche se i proprietari se ne sono accorti solo stamattina quando, per andare al lavoro, si sono recati alla macchina, si erano già registrati nei giorni scorsi in altre vie della periferia su della città, come via Castelfidardo. Si potrebbe trattare della stessa mano. Le indagini sono in corso.