TOLENTINO – Rapina un anziano che si era fermato a bere a una fontanella, individuato e denunciato. È un 53enne già noto alle forze dell’ordine, a casa, dopo mesi, aveva ancora tutta la refurtiva: la borsa, il portafoglio, il portamonete e il telefono cellulare. La rapina risale al 28 giugno scorso, erano circa le 23 quando un 70enne che passeggiava per le vie del centro si era avvicinato ad una fontanella per bere un po’ d’acqua. Lì c’era anche un uomo intento a riempire una borraccia che, con una scusa banale, aveva attaccato bottone. Ad un certo punto, durante la conversazione, l’uomo aveva strappato il borsello che il 70enne portava a tracolla, colpendolo sulla spalla e sulla nuca per poi fuggire a bordo della propria auto.

Resasi conto che all’interno del borsello c’era anche il cellulare, la vittima aveva chiesto aiuto ad alcune passanti che gli avevano prestato il telefono per chiamare i carabinieri, intervenuti sul posto per i primi accertamenti. L’anziano, spaventato e indolenzito, aveva quindi sporto denuncia alla Stazione dei carabinieri di Tolentino riferendo che all’interno della borsa c’erano il telefono, il portafoglio con pochi contanti, un portamonete e una tessera sanitaria. Le successive indagini condotte attraverso metodi tradizionali, raccogliendo sommarie informazioni e analizzando i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza del comune, oltre che con i tabulati del telefono sottratto, hanno fatto convergere i sospetti su un uomo con precedenti specifici. Il pubblico ministero titolare delle indagini ha così emesso un decreto di perquisizione a carico dell’indagato per la ricerca della refurtiva.

Durante le operazioni di ricerca effettuate all’interno dell’abitazione del sospettato i carabinieri hanno ritrovato la borsa, il portafoglio, il portamonete e il telefono cellulare, tutti posti sotto sequestro. La posizione dell’indagato, già noto alle forze dell’ordine, è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, è stato denunciato per il reato di rapina.