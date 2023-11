Tolentino, ramo si spezza e sfonda il parabrezza di un’auto: ferito un 49enne

TOLENTINO – A causa del vento forte che ha sferzato anche la provincia di Macerata, questa mattina un ramo si è spezzato sfondando il parabrezza di un’auto in transito. Il conducente, un uomo di 49 anni ferito alla testa, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.

Il ramo che ha sfondato il parabrezza

È successo oggi verso le 13 lungo la strada provinciale 77 in via Sandro Pertini nel comune di Tolentino. In quel momento due auto si trovavano a transitare, una Volkswagen Golf condotta da una donna di 47 anni che procedeva in direzione di Macerata e una Hyundai Tucson guidata da un 49enne che viaggiava in direzione Tolentino.

All’improvviso, a causa delle forti raffiche di vento, un ramo d’acacia s’è spezzato, un pezzo è finito contro il paraurti della Golf (la donna è rimasta illesa), l’altro si è conficcato nel parabrezza di una Hyundai Tucson, dal lato guidatore.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Tolentino, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il 49enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l’area.