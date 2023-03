Tolentino, irregolarità nei cantieri della ricostruzione post sisma: un’attività sospesa

TOLENTINO – Irregolarità nei cantieri della ricostruzione post sisma, scattano le sanzioni. Un’attività è stata sospesa. È il bilancio dei controlli eseguiti la scorsa settimana dai carabinieri della Compagnia di Tolentino, guidata dal maggiore Giulia Maggi, insieme al Nucleo Ispettorato del lavoro di Macerata, guidato dal maresciallo Martino Di Biase, con il coordinamento del comando provinciale per monitorare e controllare i numerosi cantieri presenti nel territorio per la ricostruzione post-sisma.

A seguito di un’ispezione eseguita in un cantiere dedicato alla ricostruzione di una palazzina con 8 unità abitativa in una via centrale di Tolentino, i carabinieri hanno deferito all’autorità giudiziaria il legale rappresentante della ditta appaltatrice per la presenza di andatoie e passerelle irregolari e per il mancato rispetto di prescrizioni del decreto legislativo 81/2008 relative alla viabilità nei cantieri e alle difese nelle aperture. Nelle more della regolarizzazione degli adempimenti previsti, l’attività è stata sospesa ed è stata applicata la sanzione amministrativa di 3.000 euro.

Altre violazioni, invece, sono state contestate al legale rappresentante di una ditta di installazione di ponteggi e al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per la mancata redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, con l’applicazione di prescrizioni e ammende penali.