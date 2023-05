Tolentino, furto nel supermercato: coppia nei guai

TOLENTINO – Avevano rubato merce in un supermercato, nascondendola nello zaino, denunciati un uomo e una donna. Avevano già messo a segno colpi analoghi, facendo sparire anche bottiglie di superalcolici.

I carabinieri di Tolentino hanno denunciato un uomo e una donna per furto presso un supermercato del posto. Le indagini svolte dai militari hanno consentito di verificare che i due, domiciliati sulla costa, erano venuti in città nei giorni scorsi e avevano sottratto della merce all’interno del supermercato, mettendola dentro uno zaino. I successivi accertamenti hanno consentito di verificare che dal mese di novembre i due avevano tenuto una condotta analoga in almeno quattro circostanze: complessivamente avevano rubato merce per un valore di 650 euro circa. Già gravati da precedenti reati analoghi, i due sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Macerata per furto aggravato.

Nel corso dei medesimi controlli, segnalato per uso di stupefacenti alla Prefettura di Macerata un ventisettenne del posto, trovato in possesso di due dosi di hashish e un bilancino di precisione.