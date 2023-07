Tolentino, evade dai domiciliari per andare al night: 25enne arrestato

TOLENTINO – Era ai domiciliari per spaccio e alle primissime ore di oggi, dopo il controllo dei carabinieri è uscito e si è diretto al night. Dopo circa un’oretta lo hanno trovato lì mentre parlava con una ragazza gli stessi carabinieri nel corso di un normale controllo al locale. È finito in manette per evasione un senegalese di 25 anni residente a Tolentino. Il controllo a casa era stato effettuato verso le 2.30, la pattuglia dei carabinieri del Norm aveva accertato la presenza del giovane nell’abitazione ed era andata via. Ma dopo circa un quarto d’ora era andato via anche il 25enne, destinazione: il night.

L’avvocato Marco Emiliozzi

Lo hanno trovato lì un’oretta dopo gli stessi militari che erano andati a fare un normale controllo al locale. Arrestato per evasione, questa mattina il 25enne è stato condotto in Tribunale per la direttissima celebrata dinanzi al giudice Daniela Bellesi e al pubblico ministero Cinzia Roio.

Dopo la convalida dell’arresto il giovane, tramite il proprio legale l’avvocato Marco Emiliozzi, ha patteggiato con il pubblico ministero di turno Claudio Rastrelli, la pena di cinque mesi e 10 giorni convertita in pena pecuniaria quantificata in 1.600 euro. Per quanto riguarda la misura da applicare il giudice ha disposto l’obbligo di firma.



Il senegalese era ai domiciliari dallo scorso aprile quando i militari della Guardia di finanza di Civitanova, seguendo una pista investigativa, erano arrivati fino alla sua abitazione a Tolentino dove sospettavano ci fosse uno smercio di stupefacenti. E infatti in casa furono trovati 869 grammi di hashish e 86 grammi di cocaina. Il giovane finì in manette e dopo la convalida dell’arresto ai domiciliari.