Colpo all’Eurospin di Tolentino: ladri fanno esplodere la cassaforte

TOLENTINO – Colpo all’Eurospin di Tolentino. Malviventi fanno esplodere la cassaforte e si danno alla fuga. È avvenuto la scorsa notte, 23 febbraio, in località Rancia.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dei carabinieri della Compagnia di Tolentino, giunti sul posto per tutti i rilievi del caso, i malviventi si sono introdotti all’interno del supermercato per poi far esplodere la cassaforte, rubare il denaro contenuto all’interno e fuggire. Il bottino, ancora da quantificare con esattezza, sarebbe di qualche migliaio di euro.

Gli uomini del servizio dell’Istituto di vigilanza avrebbero dovuto prelevare i soldi che erano nella cassaforte proprio questa mattina.

I ladri hanno eluso i sistemi di allarme e hanno agito in un batter d’occhio. L’esplosione della cassaforte ha comunque attivato il sistema sonoro anti incendio che ha allertato la vigilanza e i carabinieri.

Sono già stati effettuati dei sopralluoghi nelle aree adiacenti e i militari stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della città.

(Notizia in aggiornamento)