Tolentino, dopo l’arresto per resistenza locali off limits per un anno

Per l'uomo, all'epoca risultato positivo ad alcool e cannabinoidi, emesso il Dacur. Un albanese condannato per droga è stato rintracciato a Penna San Giovanni e portato in carcere a Fermo

TOLENTINO – Arrestato a febbraio per resistenza e lesioni ora per lui diventano off limits numerosi locali e bar di Tolentino. È stato infatti sottoposto a Dacur, il cosiddetto Daspo urbano, l’uomo arrestato per resistenza e lesioni dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile lo scorso febbraio. I militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno raccolto diversi elementi a carico dell’uomo e hanno chiesto e ottenuto questa settimana dal questore di Macerata l’emissione della misura di prevenzione. Il provvedimento scaturisce dal comportamento gravemente antisociale e pericoloso per la sicurezza urbana, tenuto dall’aggressore risultato positivo nell’occasione all’alcool e ai cannabinoidi. Il Dacur comporta il divieto di accesso in numerosi locali e bar di Tolentino per il periodo di un anno.

I carabinieri di Loro Piceno invece, hanno notificato l’avviso orale a un uomo denunciato per furto di pezzi di auto nel mese di dicembre. A fronte dei precedenti per reati contro il patrimonio e di una condanna penale per appropriazione indebita, i militari hanno chiesto la misura di prevenzione, prontamente concessa dal questore. In caso di reiterazione di condotte antigiuridiche l’uomo potrebbe essere sottoposto a misure più gravi.

Infine i militari della Stazione di Penna San Giovanni, questa settimana, hanno rintracciato un 35enne di origine albanese, destinatario di un ordine di carcerazione spiccato nel 2022 dalla Procura di Varese. Grazie all’attività informativa nel territorio e ai riscontri anagrafici, i militari hanno accertato la presenza dell’uomo, verosimilmente rientrato in Italia da poco. Condannato per reati in materia di stupefacenti, dovrà espiare 3 anni di reclusione. I carabinieri lo hanno condotto al carcere di Fermo.