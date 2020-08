L’ipotesi più plausibile sembrerebbe quella del gesto volontario anche se, al momento, al vaglio delle autorità non si esclude nessuna possibilità

TERRE ROVERESCHE – Tragico ritrovamento nella mattinata del 12 agosto dove un anziano è stato rinvenuto senza vita, nelle acque del canale Albani a Piagge.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento degli uomini del 118 e dei carabinieri locali. Ai sanitari giunti sul luogo non è rimasto che constatare il decesso. Sulla dinamica dell’accaduto indagano i militari della Stazione locale.



Dalle frammentarie informazioni trapelate dalle forze dell’ordine l’ipotesi più plausibile sembrerebbe quella del gesto volontario anche se, al momento, al vaglio delle autorità non si esclude nessuna possibilità. Diversi i dettagli trovati sul luogo che lascerebbero però propendere per il suicidio.