Tentano furto in un’azienda di Monsano: identificate e denunciate 3 persone

JESI – Settimana di controlli serrati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi. Il bilancio è di cinque persone denunciate in stato di libertà e di 3 persone segnalate per detenzione di stupefacenti per uso personale.

In particolare, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 57enne, L’uomo la notte del 3 marzo scorso, mentre percorreva via San Marcello, a Jesi, alla guida di autovettura, aveva perso il controllo del mezzo finendo contro il cancello di un’abitazione privata.



L’uomo era stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi a seguito delle lievi lesioni riportate. Gli accertamenti ematici, il cui esito è stato reso noto ieri, 7 marzo, hanno consentito di stabilire che versava in stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcolici, con un tasso alcolemico rilevato superiore ai 2 g/l (il tasso minimo consentito è pari a 0,5 g/l). Lo stesso è stato denunciato, quindi, per guida sotto l’influenza dell’alcol. E non solo: a suo carico è stata contestata, anche, una violazione amministrativa poiché è stato riscontrato che guidava nonostante lo scorso mese di gennaio gli fosse stata ritirata la patente poiché già sorpreso alla guida di autovettura in stato di ebbrezza.



I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, invece, hanno denunciato tre persone, poco più che 20enni, per tentato furto aggravato. Nella tarda serata dello scorso febbraio, i tre erano stati notati mentre scavalcavano la recinzione dell’area nella quale insiste il capannone di una ditta di servizi logistici, a Monsano. Nell’immediatezza non era emerso nulla. I militari hanno voluto, però, vederci chiaro e così hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. L’attenta attività di analisi dei filmati ha permesso di riscontrare che questi erano giunti sul posto muniti di un “piede di porco” ed avevano forzato una porta secondaria. Poi, forse disturbati, si erano allontanati di corsa sbarazzandosi, prima di essere sottoposti a controllo, dell’arnese e dei guanti che indossavano, materiale, questo, individuato e sequestrato dagli stessi militari a seguito di una minuziosa attività di ricerca nell’area interessata.



Sempre i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, hanno denunciato un 21enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e segnalato alla Prefettura di Ancona un 20enne per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Nel corso della scorsa notte, il primo, controllato lungo via Roma, in Jesi, alla guida della propria autovettura, e sottoposto a perquisizione personale, svolta d’iniziativa, è stato trovato in possesso di 4 grammi circa di hashish e della somma di 130 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. La ricerca è proseguita presso la relativa abitazione ove è stato rinvenuto un bilancino elettronico di precisione. La sostanza, il bilancino ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Il secondo, invece, anche questo controllato in Jesi, è stato trovato in possesso di 4,36 grammi di hashish, detenuti per uso personale.

In ultimo, i carabinieri della Stazione di Morro d’Alba hanno segnalato alla Prefettura di Ancona due 32enni, trovati in possesso rispettivamente di 2,32 e di 0,44 grammi di hashish, detenuti per uso personale.