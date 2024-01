Tenta di nascondersi tra i viaggiatori alla stazione di Senigallia: arrestato

SENIGALLIA – Ha tentato di dileguarsi tra i viaggiatori della stazione ferroviaria di Senigallia, ma non è riuscito a nascondersi. Anzi, proprio l’atteggiamento ha ulteriormente insospettito i carabinieri che l’hanno fermato per identificarlo.

L’individuo ha fornito false generalità ai militari che l’hanno quindi portato in caserma per ulteriori accertamenti. La sua vera identità si è scoperta quindi in un secondo momento proprio grazie ai rilievi dattiloscopici negli uffici di via Marchetti.

L’uomo, un cittadino kosovaro di 55 anni, è stato quindi dichiarato in arresto per aver fornito false generalità. L’episodio è avvenuto nel fine settimana appena trascorso, quando la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata nel consueto controllo del territorio.

Questa mattina il tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto: l’uomo dovrà essere espulso e rimpatriato.