Tavullia, tra reti scure e pomodori il campo di marijuana. Arrestato 38enne

TAVULLIA – Le piante di pomodori, la rete scura per nascondere quello che c’era al centro del campo. Una bella piantagione di marijuana.

Ben 105 piante di marijuana, 3 kg di sostanza già confezionata in barattoli a casa. Tutto organizzato nei minimi dettagli da un uomo di 38 anni, di Tavullia, che è stato arrestato dai carabinieri di Tavullia.

La sera di domenica i militari hanno seguito le sue mosse in Strada per Montecchio dove l’uomo ha un campo a lui intestato. E qui sono scattate le manette.

Un campo molto curato, con un impianto di irrigazione e ben nascosto. Il 38enne tagliava regolarmente evitando che si sviluppassero verso l’alto così da tenere alla larga occhi indiscreti.

I carabinieri con la marijuana sequestrata

I carabinieri hanno trovato in casa decine di barattoli dove era custodita la sostanza. Diversi tipi di infiorescenze. In totale sono stati trovati 3 kg di droga già confezionati, il bilancino di precisione e 10 grammi di hashish che l’uomo estraeva direttamente dalle piante.

Aveva persino una centrifuga capace di raccogliere la resina della marijuana, sostanza che una volta compattata in pezzetti era hashish. In casa anche 690 euro ritenuti probabile provento di spaccio.

La droga sequestrata



Un campo e droga per un valore stimato tra i 30 e 40 mila euro. Il 38enne è stato quindi arrestato per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato portato in carcere a Villa Fastiggi in attesa di udienza che verrà fissata nelle prossime ore.