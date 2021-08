Tavullia, fiamme in un’officina meccanica: sul posto i Vigili del Fuoco

Per cause ancora in fase di accertamento si sarebbe innescato un incendio che ha coinvolto diversi macchinari. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

TAVULLIA – Attimi concitati nel tardo pomeriggio del 19 agosto in un’officina meccanica, sita in località San Germano a Tavullia. Per cause ancora in fase di accertamento si sarebbe innescato un incendio che ha coinvolto diversi macchinari.



Più che le fiamme, a rendere potenzialmente molto pericolosa la situazione per i presenti, è stato il fumo sprigionatosi da esse che ben presto ha riempito le stanze. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Pesaro che ha provveduto a domare l’incendio e liberato la stanza dal denso fumo grazie all’ausilio di un moto ventilatore. Tanto spavento quindi per i presenti ma nessuna conseguenza.