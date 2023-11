Stroncato da un malore mentre guida in A14: Fano e Pesaro piangono Luca Casagrande

FANO – Stroncato da un malore mentre era alla guida del furgone. A perdere la vita nella mattinata del 22 novembre è stato Luca Casagrande, 46 anni. L’uomo stava percorrendo l’A14, all’altezza del casello di Cattolica, quando si è sentito male. Con le ultime forze ha avuto la prontezza di accostare a bordo strada evitando così di coinvolgere altri veicoli.

Ad allertare i soccorsi è stata la ditta per cui lavorava che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui telefonicamente, ha localizzato il furgone tramite il Gps fermo sulla A14. Sul posto sono immediatamente giunti gli uomini del 118 e la Polizia stradale che, nonostante gli sforzi profusi, non hanno potuto fare nulla.

La notizia della sua tragica scomparsa ha gettato nel dolore e sconcerto due comunità: Fano, dove era nato e cresciuto, e Pesaro, dove risiedeva da tempo. Il 46enne, sposato con due figli, era molto conosciuto. La moglie è titolare della boutique ‘Life Zone’ nel centro pesarese. La famiglia Casagrande è conosciutissima anche nella Città della Fortuna visto che i due suoi fratelli sono i titolari del bar pasticceria “Peccati di Gola”.

Tra i primi ad esprimere cordoglio sui social è stata la società Italservice Calcio a 5 di cui Luca era dirigente: «Purtroppo dobbiamo dare una bruttissima notizia: un malore improvviso ha tolto la vita a Luca Casagrande. E’ stato un dirigente dell’Italservice Pesaro, stimato e ben voluto da tutti. Era il cognato della nostra presidente Simona Marinelli. Persona squisita, sempre gentile e altruista. Lascia un vuoto enorme. Tutta l’Italservice si unisce nelle condoglianze e in un abbraccio forte forte alla famiglia e a tutti i suoi cari».

Tra i messaggi di cordoglio più sentiti quello di Paolo Boiani: «Mi è da poco giunta la tristissima notizia della morte di Luca Casagrande di 47 anni che avrebbe compiuto oggi 23 novembre avvenuta in autostrada A14 in mattinata in seguito ad un infarto. Sentendosi male ha accostato sulla corsia di emergenza ma all’arrivo dei soccorsi purtroppo era tardi. A mia cugina Marzia Taddei mamma di Luca, lavorante presso la piadineria fanese Buena Siesta ed al babbo Maurizio ed ai fratelli titolari della locale pasticceria “Peccati di gola” porgo un abbraccio fraterno e le mie più sentite condoglianze».