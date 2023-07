Staffolo, scontro frontale tra due auto: quattro feriti

STAFFOLO – Scontro frontale tra due auto, questa mattina verso le 8,50 in località Coste. A impattare sono state due utilitarie a bordo delle quali viaggiavano quattro persone. Tutti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari dell’automedica del 118 di Jesi, dalla Croce verde di Jesi, dalla Piros di Apiro e dalla Croce verde di Cupramontana.

Tra le concause del sinistro, il fondo stradale reso viscido dalle abbondanti piogge di queste ore. Nessuno è rimasto incastrato, tuttavia è stato richiesto l’intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Jesi che ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti. I feriti sono stati trasportati tutti al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi: tre in codice giallo di media gravità e solo uno in codice verde, per aver riportato solo lievi contusioni. Sono anche intervenuti i Carabinieri per i rilievi di legge e per la ricostruzione delle cause del sinistro.