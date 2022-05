Spacciava droga in Italia e all’estero: 44enne rintracciato a Sirolo. Per lui 58mila euro di multa e il carcere

L’uomo, tra il 2013 e il 2018, si è reso responsabile ed è stato arrestato per reati di detenzione di cocaina ai fini di spaccio, anche in Germania, Inghilterra ed Austria

ANCONA – I poliziotti della Questura dorica, nei giorni scorsi, hanno eseguito un Ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ancona a carico di un 44enne anconetano, che dovrà scontare una pena definitiva totale di 10 anni e 6 mesi e 58.000 euro di multa.

L’uomo, tra il 2013 e il 2018, si è reso responsabile ed è stato arrestato per più violazioni relative ai reati di detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ai fini di spaccio, anche in ambito Europeo Schengen, come in Germania, Inghilterra ed Austria.

Le condanne scaturite nei confronti dell’imputato, dai procedimenti aperti per droga in Italia, sono state cumulate nel provvedimento che è stato notificato dagli agenti all’interessato.

I poliziotti hanno rintracciato il condannato a Sirolo, durante una giornata di mare.

L’uomo, dopo le formalità di rito avvenute all’interno degli Uffici della Questura di Ancona, è stato condotto preso il carcere di Montacuto per l’espiazione della pena.