Soggiorno in hotel a scrocco a Senigallia: coppia di lombardi scappa senza pagare

Due 55enni pluripregiudicati hanno approfittato di una distrazione del personale per non saldare il conto di una settimana in pensione completa in un albergo sul lungomare

SENIGALLIA – Una coppia di lombardi è stata denunciata dalla polizia di Senigallia per non aver pagato un soggiorno sulla spiaggia di velluto. L’episodio risale a pochi giorni fa, quando il titolare di un noto albergo di Senigallia ha segnalato in commissariato che un uomo e una donna erano andati via senza saldare il conto.

La coppia proveniente dalla Brianza aveva scelto una formula in pensione completa per una settimana, accordandosi con l’albergatore per circa mille euro di spesa totale. I modi affabili dei due non avevano insospettito il titolare della struttura ricettiva di Senigallia, anzi, l’avevano convinto a consegnare la chiave della camera.

Al termine della settimana di soggiorno a Senigallia, i due hanno fatto colazione e poi hanno fatto perdere le proprie tracce senza pagare, approfittando di un momento di assenza del personale. Al titolare dell’hotel l’amara sorpresa di trovare la chiave sulla porta e la camera vuota.

Le indagini dei poliziotti del commissariato hanno accertato che i due, una coppia di 55enni della Brianza, non erano nuovi a episodi simili, tanto da vantare già un certo palmares per episodi analoghi in diverse parti d’Italia e pluripregiudicati per reati contro il patrimonio. Alla serie, dunque, si è aggiunta un’altra denuncia da parte della polizia di Senigallia.