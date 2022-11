Si scontra in bici con un autobus, paura per un ragazzino

JESI – Stava pedalando in sella alla sua bici, quando improvvisamente si è scontrato con un autobus. Attimi di grande paura questa mattina verso le 10,30 nella concitazione generale del post-terremoto. A restare ferito, in modo non grave per fortuna, è un ragazzino di 11 anni che si trovava in sella alla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto lungo viale Martin Luther King non lontano dal liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”. L’autobus stava procedendo a velocità ridotta, circostanza che ha permesso di limitare i danni. Il conducente del bus, sotto choc, insieme ad altri presenti ha chiamato subito il numero unico 112, chiedendo l’intervento immediato dei sanitari. Sul posto sono intervenuti il 118 dell’automedica di Jesi e l’ambulanza della Croce verde, oltre a una pattuglia della Polizia locale. Il ragazzino, rimasto sempre cosciente ma spaventatissimo e contuso, è stato trasportato in codice rosso precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani”. Sono stati allertati i genitori. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. La polizia locale, che ha anche gestito la viabilità è al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente ancora incerta. Sono stati sentiti alcuni testimoni. Accertamenti in corso.