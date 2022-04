Si è spento Alfredo David, uno dei fondatori delle onoranze funebri

JESI – Si è spento questa mattina all’ospedale Carlo Urbani di Jesi Alfredo David, 79 anni, uno dei fondatori delle Onoranze funebri David-Icof. David, originario di Cupramontana, aveva iniziato l’attività di artigiano come falegname e insieme ai suoi quattro fratelli avevano avviato nel 1970 l’attività specializzata nella realizzazione di cofani in legno. Poi, dalla produzione di bare hanno fondato le Onoranze funebri David, con sede a Cupramontana. La competenza e la professionalità con cui portavano avanti l’attività ha permesso loro, nel giro di appena 2-3 anni, di estendersi verso Jesi dove hanno esportato l’attività, che nel corso degli anni si è ampliata e aggiornata. Le onoranze funebri David hanno corso di pari passo con i cambiamenti della società, riuscendo a garantire alle famiglie una vasta gamma di servizi per la gestione amministrativa e pratica del lutto, sollevandole da incombenze difficili da adempiere nel momento del lutto. Oggi le Onoranze funebri David Icof, azienda fondata negli anni Settanta da Alfredo David, sono portate avanti dai nipoti, pronipoti e dai nuovi soci. La camera ardente sarà allestita presso la casa funeraria David-Icof di via Salvemini a Jesi, inaugurata proprio lo scorso ottobre, dove domani (sabato 2 aprile) sarà celebrato il rito esequiale alle ore 16. Alfredo David lascia nel dolore la sorella, le cognate, i nipoti, pronipoti e quanti lo hanno conosciuto. La tumulazione al cimitero di Cupramontana.