Si allontana da casa e va in Stazione: rintracciato dalla Polfer un ultranovantenne

ANCONA – Si era allontanato dall’abitazione della nuora e del figlio che lo ospitavano, essendo residente fuori regione, facendo perdere le sue tracce. I familiari, spaventati e preoccupati, hanno lanciato l’allarme al 112 e si sono rivolti anche alla Polizia Ferroviaria della stazione di Ancona, per denunciare la scomparsa dell’ultranovantenne. Ore di grande apprensione per le sorti dell’anziano, finché le successive ricerche all’interno dello scalo ferroviario dorico, effettuate dagli agenti della Polfer, se dapprima sono apparse infruttuose, hanno poi sortito esito positivo per fortuna.

E’ stato soprattutto grazie allo spirito di osservazione di uno dei poliziotti che, mentre stava smontando dal turno di servizio, ha notato un uomo corrispondente alla descrizione dell’anziano scomparso, che stava attraversando la strada in direzione dell’impianto ferroviario. A quel punto ha invertito la marcia della propria autovettura e, insieme ai colleghi del turno montante, ha soccorso l’anziano in difficoltà. Dopo averlo accompagnato in ufficio e rassicurato, gli uomini della Polfer lo hanno consegnato alle cure del personale del 118, in attesa del ricongiungimento con i propri familiari.