Sforzacosta, provoca un incidente stradale e scappa: identificato e denunciato per omissione di soccorso

MACERATA – I carabinieri della Stazione di Appignano sono intervenuti sulla strada Statale 77, in località Sforzacosta, per rilevare un tamponamento tra due vetture avvenuto in modo particolarmente violento. A causare infatti il sinistro l’alta velocità dell’auto condotta da un cittadino di nazionalità albanese (identificato solo in seguito).

L’uomo dopo aver provocato lo scontro conin’altra vettura, dove a bordo c’erano due persone, una donna con un figlio maggiorenne, che è finita contro la barriera della carreggiata, non si è fermato a prestare soccorso alle altre due persone rimaste in macchina. Ma i carabinieri anche grazie alle telecamere sono riusciti ad identificare l’autore del reato e a denunciarlo per omissione di soccorso.

