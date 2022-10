Serra San Quirico, si ribalta con l’autocarro carico di polli

SERRA SAN QUIRICO – Traffico in tilt e numerosi disagi alla circolazione stradale lungo la superstrada ss76 nei pressi dello svincolo per Serra San Quirico dove questa mattina si è verificato un incidente che, per fortuna, ha coinvolto un solo mezzo e non ha fatto registrare feriti. L’intervento dei Vigili del fuoco di Jesi e di Ancona, intervenuti con l’autogru, è ancora in corso. Si tratta del ribaltamento del rimorchio di un autocarro che trasportava dei polli, posti in appositi contenitori per il trasporto. Il conducente è rimasto illeso fortunatamente ed è stato lui stesso a lanciare l’allarme al numero unico 112. La squadra dei Vigili del fuoco sta provvedendo alla rimozione del mezzo e alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Nonostante i rallentamenti la ss76 rimane aperta alla circolazione stradale utilizzando l’uscita e l’ingresso della Strada Statale. Sul posto sta intervenendo anche la Polizia Stradale insieme al personale dell’ANAS. Si raccomanda comunque la massima prudenza.