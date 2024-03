Serra San Quirico, grosso ramo cade su auto in sosta: intervengono i vigili del fuoco

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, giovedì 28 marzo, verso le 22, in via Martiri della Resistenza, per un grosso ramo caduto su una vettura in sosta.

Sul posto la squadra delle fiamme rosse di Jesi ha provveduto al taglio del grosso ramo per liberare l’auto e la strada. Non si segnalano persone coinvolte.