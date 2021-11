Senigallia, spaccio in centro: arrestato un 50enne

Un altro weekend impegnativo per gli agenti del Commissariato di Senigallia. L'uomo era già stato denunciato e arrestato in passato per fatti di detenzione di stupefacenti

SENIGALLIA- Era solito aggirarsi in zona Saline e nel centro storico, aveva comportamenti sospetti. Beccato nell’attività di spaccio e arrestato un uomo di 50 anni. Un altro weekend impegnativo per gli agenti del Commissariato di Senigallia quello scorso, quando un 50enne – già denunciato e tratto in arresto in passato per fatti di detenzione di stupefacenti-, che era solito aggirarsi nella zona delle Saline e del centro storico, tenendo comportamenti sospetti, è stato controllato a fondo dai poliziotti.

Cio che è emerso dalla raccolta dati, è che l’uomo era solito intrattenersi con soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti: sembrava infatti l’uomo avesse avviato una fiorente attività di spaccio.

Fermato sul lungomare Marconi, a bordo del proprio veicolo, si è mostrato agitato. Presso la propria abitazione i poliziotti hanno rintracciato diversi involucri di varie dimensioni contenenti hasish, per un peso di 200 grammi. Trovati inoltre vari attrezzi destinati al confezionamento della sostanza.



I poliziotti hanno trovato anche diverse migliaia di euro, ritenute provento del reato di spaccio e per questo sottoposte a sequestro.

L’uomo, dunque, veniva posto a disposizione dell’autorità giudiziaria e, nella giornata di lunedì, il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona provvedeva a convalidare l’arresto operato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari.