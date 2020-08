I feriti sono stati soccorsi dagli operatori del 118 giunti sul luogo e trasportati all’ospedale cittadino. Incolumi gli occupanti della vettura. Sul posto la polizia locale per i rilievi

SENIGALLIA – Incidente nella tarda mattinata del 25 agosto in via Sanzio. Erano circa le 12.30 quando, all’altezza del civico 270, non distante dal distributore di benzina, una moto guidata da M. P. di 44 anni di Senigallia, che viaggiava con il figlio di 8 anni, si è scontrata con una donna, D. K. A. di 44 anni, di nazionalità tedesca, con a bordo un bambino di 11 anni.

Ad avere la peggio padre e figlio a bordo del motociclo: i due sono stati soccorsi dagli operatori del 118 giunti sul luogo e trasportati all’ospedale cittadino.



Dai primi elementi raccolti sembrerebbe che l’autovettura provenisse dall’area di rifornimento del distributore mentre la moto stava percorrendo la via Sanzio. L’esatta dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte della polizia locale di Senigallia, intervenuta sul posto per i rilievi del caso.