Ingenti le forze messe in campo dal Capitano Francesca Romana Ruberto per l'ultimo weekend di agosto: denunce anche per consumo di droga e guida in stato di ebrezza

SENIGALLIA – Due persone sorprese a non rispettare nel norme anti covid-19 e per questo sanzionate e poste in quarantena precauzionale. È quanto emerso dai controlli messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Senigallia durante l’ultimo fine settimana di agosto.

Grande attenzione è stata posta da parte degli uomini guidati dal Capitano Francesca Romana Ruberto per il contrasto ai reati di vario genere: in tutto sono stati impiegate nel territorio di Senigallia 6 pattuglie con 12 militari, che hanno vigilato nel centro storico e su tutto il lungomare, procedendo all’identificazione di 100 persone e al controllo di 56 autovetture.

Nella serata di sabato, 29 agosto, i militari si sono recati anche nei pressi della Stazione ferroviaria, dove hanno controllato le persone che stavano raggiungendo la spiaggia di velluto per trascorrere la serata. Tra di loro hanno trovato due cittadini iracheni, rispettivamente di 30 e 22 anni, che erano giunti due giorni fa presso la struttura di accoglienza sita ad Ostra Vetere ed erano stati collocati in isolamento fiduciario.



Nonostante ciò i due avevano violato l’obbligo di rimanere all’interno della struttura e si erano allontanati, raggiungendo Senigallia. I responsabili della struttura avevano subito dato l’allarme, segnalando il fatto alle forze di polizia. Il puntuale controllo dei militari ha consentito di intercettarli tempestivamente e sanzionarli con la multa di 400 euro prevista dalle norme nazionali anti covid. Il personale della struttura di Ostra Vetere ha poi provveduto a ricondurli all’interno dell’edificio dove sono ospitati per proseguire l’isolamento fiduciario.

Nel corso della nottata i militari hanno effettuato un controllo in uno dei giardini pubblici sito nel centro di Senigallia, dove hanno individuato due giovani. Uno di loro, un 29enne residente nel Lazio, è stato trovato in possesso di una dose di hashish ed è stato quindi segnalato alla Prefettura di Roma come assuntore di sostanze stupefacenti e la droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Sempre nella fascia notturna i carabinieri hanno svolto numerosi controlli alla circolazione stradale, sulle principali direttrici di ingresso ed uscita dal centro di Senigallia. Durante i controlli è stata identificata una giovane del posto, classe ’74, che procedeva in modo irregolare a bordo della propria Nissan Micra: sottoposta a test con etilometro, è risultata avere un tasso alcolemico pari a 1,31 g/l. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, le è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato affidato ad una persona idonea alla guida.

Controlli speciali anche da parte della Polizia di Stato che, nella notte a cavallo tra il 28 e 29 agosto, ha sorpreso due giovani aggirarsi in maniera sospetta in zona Portone. Sottoposti a controlli, avevano con loro due grammi di eroina: è plausibile che si stessero appartando per consumare lo stupefacente. I due sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori.