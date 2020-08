Senigallia, malore mentre fa il bagno: muore una turista di Brescia

SENIGALLIA – Una nuova tragedia di è consumata sulla spiaggia di Velluto nel pomeriggio del 25 agosto: una turista è stata colta da un malore mentre stava facendo il bagno a pochi metri dalla riva.



Il dramma si è consumato intorno alle 17, sul lungomare di levante, all’altezza del civico 150. Nonostante il perentorio intervento del personale di salvataggio prima e degli uomini del 118 dopo, per la donna, una 70enne di Brescia, non c’è stato nulla da fare. Sul posto è stato chiesto anche l’intervento dell’eliambulanza che però si è rialzata in volo vuota. Sul posto anche gli uomini della polizia locale e la capitaneria di Porto.



Si tratta della terza tragedia nel mare senigalliese nell’arco di una settimana: il 21 agosto a perdere la vita sul litorale di Marzocca era stato un 70enne di Milano, il giorno precedente un 87enne originario del luogo ma residente da tempo a Firenze, all’altezza dei bagni 30 sul lungomare Mameli.