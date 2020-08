SENIGALLIA – I ladri non vanno in vacanza. Al limite trasferiscono la propria attività sulla spiaggia. È quanto successo nella mattinata del 25 agosto in uno stabilimento balneare situato sul lungomare Mameli, dove un cittadino albanese di 30 anni, senza fissa dimora, ha cercato di alleggerire le tasche di una coppia di turisti che si era allontana dal proprio ombrellone per una passeggiata rigenerante sulla battigia.

Sono stati proprio i proprietari ad accorgersi della sua presenza, mentre ritornavano verso la propria postazione mentre il 30enne era intento a frugare nella borsa della donna. A quel punto, con l’aiuto di altre persone che hanno assistito in diretta alla scena, lo hanno bloccato ed hanno allertato i carabinieri della compagnia di Senigallia.

I carabinieri sul lungomare di Senigallia

La gazzella è giunta sul posto in pochi minuti ed ha condotto in caserma il ladro: le vittime, insieme ai numerosi testimoni, hanno ricostruito l’accaduto; addosso all’uomo sono stati trovati 300 euro e un cellulare, il bottino appena trafugato che è stato immediatamente restituito ai legittimi proprietari.

Il ladro è stato quindi dichiarato in arresto per furto aggravato e trattenuto in camera di sicurezza fino alla mattina del 26 agosto. Sempre oggi, presso il Tribunale di Ancona si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, al termine della quale il Giudice ha disposto il divieto di dimora nella regione Marche.