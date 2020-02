Senigallia, incidente in via Cilea. E si riaccende la polemica

Un autobus di linea si è scontrato con due automobili. Un ferito è stato trasportato all'ospedale cittadino. Il fatto riporta in auge i disagi legati alla sicurezza dei pedoni e al traffico della strada

SENIGALLIA- Un incidente si è verificato questa mattina (12 febbraio), in via Cilea. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un autobus di linea, una Volkswagen Golf e una Fiat 500.

Sul posto il personale del 118 e due pattuglie della polizia locale: gli agenti sono impegnati ad effettuare i rilevi e regolare il traffico. L’accesso in via Cilea (direzione monte) è stato bloccato con un mezzo dei vigili.

L’incidente in via Cilea

Nell’incidente una persona è rimasta ferita ed è stata trasferita in ambulanza all’ospedale di Senigallia, le sue condizioni non sarebbero gravi. Il traffico ha subito rallentamenti.

L’incidente fa riesplodere la polemica legata alla sicurezza dei pedoni che transitano su via Cilea, ma anche riguardo all’intensità del traffico che la via si trova a dover supportare quotidianamente. Problemi che i residenti avevano più volte fatto presenti all’amministrazione comunale richiedendo una rotatoria in sostituzione del semaforo.