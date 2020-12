Senigallia, incidente allo svincolo della complanare

SENIGALLIA – Tre feriti lievi e due auto distrutte. Questo il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio, 8 dicembre, sulla complanare all’altezza dello svincolo con strada Berardinelli.

Coinvolta una ragazza diciottenne di Corinaldo, conducente della Ford, a bordo della quale viaggiava anche un passeggero diciottenne di Monterado. Sull’altra auto, una Mitsubishi, viaggiava un uomo di 57 anni residente a Senigallia.

Sono stati trasportati tutti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia per le cure del caso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza uno dei due veicoli alimentato a gpl.

La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale che ha effettuato i rilievi.