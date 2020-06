Senigallia, donna investita da un’auto: incidente in via Capanna

SENIGALLIA – Una donna è stata investita a Senigallia questa mattina, 9 giugno, in via Capanna, nei pressi della rotatoria con via D’Aquino. L’incidente si è verificato intorno alle 10:30 quando la signora stava attraversando la strada di fronte alla farmacia.

D’improvviso è arrivata l’automobile, una Nissan, condotta in direzione sud da un 78enne di Senigallia: il conducente non è riuscito a fermare in tempo il mezzo che ha investito la signora di 65 anni, anch’essa senigalliese. Quest’ultima è finita a terra, ferendosi.

Sul posto sono intervenute sia un’ambulanza per le prime cure del caso alla donna, sia la pattuglia della Polizia Locale per i rilievi dell’incidente: l’esatta dinamica è in fase di accertamento da parte degli agenti che hanno ascoltato il conducente dell’auto ma non la signora perché trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia: non è in pericolo di vita.