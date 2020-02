Senigallia, ancora atti vandalici in città. Colpita la sede degli ‘Amici del Molo’

SENIGALLIA- Ignoti hanno messo a segno la scorsa notte (24 febbraio) atti vandalici sulla Banchina di levante nella sede dell’associazione ‘Amici del molo‘. Una vetrata spaccata e danni anche agli arredi esterni.



La sede è da sempre luogo d’incontro per alcuni anziani senigalliese con la passione del mare e di ex pescatori. Negli ultimi anni si sono associati anche diversi giovani pescatori. Fuori dalla sede i resti di bivacchi.



Un altro atto vandalico che allunga la lista di quelli messi a segno in città in questi giorni ai danni di alcuni cassonetti che sono stati bruciati. Sull’accaduto sono in corso le indagini di polizia e carabinieri.