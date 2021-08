Senigallia, allarme per una tettoia in fiamme sul Lungomare Italia

SENIGALLIA – Un violento incendio è scoppiato oggi in un’abitazione sul lungomare Italia a Senigallia. L’allarme al centralino del 115 è scattato verso mezzogiorno, lanciato da alcuni passanti spaventati nel vedere le lingue di fuoco levarsi dalla tettoia di una casa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Senigallia con due autobotti. La squadra ha spento le fiamme e ha messo in sicurezza l’area dell’intervento, lavorando con velocità e perizia affinché si evitasse il propagarsi dell’incendio al tetto, con apprensione soprattutto per la copertura di pannelli frontali della struttura, costruiti in materiale legnoso. Se fossero stati aggrediti dal fuoco, magari con la complicità del vento, avrebbero compromesso l’agibilità dell’intero stabile e l’intervento sarebbe stato molto più complesso. Per fortuna, grazie soprattutto al pronto intervento dei Vigili del fuoco quel rischio è stato scongiurato. L’incendio è stato domato e non si sono registrati feriti né intossicati. I residenti, confortati dall’operatore della centrale operativa del 115, sono stati fatti uscire dall’abitazione in via precauzionale durante le operazioni di spegnimento e hanno atteso in sicurezza per le due ore dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Locale per regolare il traffico e consentire le operazioni senza disagi alla viabilità.