Senigallia, 35enne arrestato dalla Polizia

Nonostante fosse agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, l'uomo continuava con le sue condotte illecite: per lui si sono aperte le porte del carcere

SENIGALLIA – Nonostante fosse agli arresti domiciliari, non aveva minimamente intenzione di comportarsi bene. Peccato che gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Senigallia lo tenessero d’occhio, motivo per cui è stato nuovamente arrestato e portato in carcere.

Protagonista della vicenda è un 35enne del nord Italia, ormai da tempo residente a Senigallia, già arrestato e denunciato in passato in diverse occasioni, sempre per reati contro il patrimonio, anche di considerevole gravità. Proprio per questo era stato condannato in via definitiva e da qualche tempo era sottoposto agli arresti domiciliari.

Nonostante ciò, anche di recente il giovane continuava nella sua condotta illecita, anche tramite episodi gravi. Dati i precedenti e il suo comportamento, gli agenti del commissariato di Senigallia hanno informato l’autorità giudiziaria: questa ha disposto un provvedimento per un’ulteriore restrizione. Per il 35enne dunque si sono aperte le porte del carcere dorico.