Sedicenne scomparso da Recanati non torna a casa: il fiuto di Desmo non fallisce. Ritrovato in poche ore

RECANATI – Non dà più sue notizie: scattano le ricerche per un 16enne. Trovato questa mattina grazie al cane Desmo. Il minore sta bene.

L’allarme era partito ieri sera, intorno alle 22, da Recanati, quando i genitori non avevano visto il giovane fare ritorno a casa. Il 16enne, di origini straniere, è stato trovato questa mattina da Desmo, il cane di una delle due Unità Cinofile dei vigili del fuoco intervenute per le ricerche.

Sul posto, insieme ai pompieri, anche i carabinieri, la Protezione civile, la polizia locale e il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso).

Il giovane, dopo i consueti allenamenti, non aveva fatto ritorno a casa e subito i suoi genitori avevano lanciato l’allarme. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura e sviluppatesi nel territorio comunale, si sono protratte per tutta la notte fino alle 9:15 di questa mattina quando Desmo ha ritrovato il giovane in un pertugio nei pressi di un casolare abbandonato, comunque non distante dalla sua abitazione. Il minore sta bene ed è stato affidato alle cure dei familiari.

Le ricerche, scattate attraverso la denuncia arrivata alla Caserma dei carabinieri, sono state coordinate dalla prefettura. In linea generale, se l’ambito di competenza rimane quello urbano le operazioni sono coordinate dai carabinieri mentre nel caso in cui le ricerche si spostano in zone impervie o di campagna (come in questo caso) il coordinamento passa in mano ai vigili del fuoco.

Un grande lavoro di squadra quello messo in campo dalla tarda serata di ieri che ha permesso di ritrovare in nove ore il giovane.