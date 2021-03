Scooter rubato a Pesaro poi i furti in Romagna, 27enne di Civitanova arrestato

PESARO – Lo scooter rubato a Pesaro, poi i furti in Romagna. Arrestato 27enne romeno di Civitanova Marche.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesenatico hanno effettuato una serie di servizi in borghese nell’area esterna del centro commerciale “Romagna Shopping Center” di Savignano. L’uomo è stato notato dai militari mentre usciva dalla galleria commerciale, dirigendosi con atteggiamento sospetto verso una “Honda SH300”, risultata rubata il 20 febbraio a Pesaro.

Mentre si avvicinava al due ruote, il 27enne stava cercando di nascondere qualcosa all’interno della propria giacca. Avvicinato dai militari, prima ha fornito un falso nome, poi ha cercato di opporre resistenza nel tentativo di evitare il controllo, spintonando ripetutamente i militari. Perquisito, è stato trovato in possesso di numerosi capi di abbigliamento per un valore di 300 euro rubati poco prima in alcuni negozi del centro commerciale, un congegno magnetico per la rimozione e la disattivazione dei dispositivi antitaccheggio e un taglierino.



Il 27enne è stato arrestato per furto aggravato, ricettazione e resistenza. Lo scooter sarà restituito al proprietario pesarese. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di dimora nel comune di Civitanova Marche.