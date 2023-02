Scontro frontale in via Roma, ferite tre donne

JESI – Scontro frontale tra due auto, questa mattina poco prima di mezzogiorno, lungo la strada provinciale Sp76 nel tratto di via Roma che collega Jesi a Moie di Maiolati Spontini. Il sinistro è avvenuto in prossimità del bivio per via Colle Onorato. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, sono state una Citroen C3 e una Nissan Qashqai entrambe guidate da due donne. A bordo della Citroen vi era anche una passeggera. Tutte sono rimaste ferite. Sul posto l’automedica del 118 di Jesi con un’ambulanza. I sanitari hanno estratto le donne dall’abitacolo delle vetture e le hanno condotte al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi con codici di media gravità. Sono dovuti intervenire anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Jesi per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Si sono registrati disagi al traffico, essendo via Roma sempre particolarmente trafficata. A regolare la viabilità, tre pattuglie della Polizia locale di Jesi che hanno anche eseguito i rilievi di legge e dovranno ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.