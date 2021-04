Scontro con un furgone, ragazza in bici trasportata in eliambulanza a Torrette

Stava viaggiando in sella alla sua mountain-bike quando si è scontrata con un furgone in manovra. L’incidente è avvenuto ad Angeli di Mergo

MERGO – Stava viaggiando in sella alla sua mountain-bike quando si è scontrata con un furgone in manovra. L’incidente è avvenuto verso mezzogiorno (oggi, 23 apirle) ad Angeli di Mergo, lungo la strada Provinciale Sp76, all’altezza del distributore di carburante “Route76”.

A restare ferita, sembra non gravemente per fortuna, una ragazza residente a Moie di Maiolati Spontini, che pedalava in sella alla sua bicicletta.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, la ciclista si sarebbe scontrata con un furgoncino in manovra che si stava immettendo nell’area di sosta davanti alla Tabaccheria, quindi procedeva a velocità ridotta. Una circostanza che ha limitato i danni. E se la dinamica e le responsabilità sono in corso di accertamento, la ragazza è stata prontamente soccorsa dai sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde di Serra San Quirico.

Allertata anche l’eliambulanza Icaro01 che è atterrata nell’area del distributore. La giovane, cosciente anche se dolorante, è stata trasportata in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove è stata sottoposta ad accertamenti sanitari. Le sue condizioni non dovrebbero essere comunque gravi.