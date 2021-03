Jesi, scontro con l’auto della Scuola guida: feriti e disagi in viale del Lavoro

Un incidente per fortuna non grave, ma che ha provocato conseguenze pesanti per il traffico – solitamente molto intenso – di viale del Lavoro e viale della Vittoria. È successo poco prima delle 9 di stamattina – 12 marzo -, al semaforo in prossimità della concessionaria Frulla all’intersezione tra viale della Vittoria e via Garibaldi. Coinvolte due auto con tre persone a bordo.

Secondo una primissima ricostruzione, al vaglio della Polizia locale intervenuta sul posto, si sono scontrate una Opel Astra con due persone a bordo che procedeva in direzione Ancona e una Fiat 500 di una scuola guida, al volante della quale si trovava un 62enne (M.C. le iniziali, residente a Serra de’ Conti), che si immetteva da via Garibaldi in viale della Vittoria.

Uno scontro fronto-laterale destro che ha paralizzato il traffico di viale del Lavoro per circa un’ora. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi con un’ambulanza della Croce verde, oltre a una squadra dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi. Feriti, per fortuna non seriamente, i due automobilisti a bordo della Opel: l’uomo al volante, un 64enne jesino (M.B.) e la donna, 56 anni (Y.T.) che viaggiava con lui.

Entrambi trasferiti in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani, sono stati ricoverati ma le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Illeso il conducente della Fiat 500, che non ha fatto ricorso alle cure dei sanitari. Sul posto anche la Polizia locale per deviare il traffico ed effettuare i rilievi di legge. Disagi alla circolazione e rallentamenti durante i rilievi e la rimozione dei mezzi, essendo l’incrocio tra viale del Lavoro-viale della Vittoria e via Garibaldi lo snodo principale del traffico veicolare verso il centro.