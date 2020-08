Il 118 è intervenuto con due ambulanze e l’elisoccorso per le cure ai feriti nell’incidente all’incrocio con via Traversa Cesano e il sottopasso per il lungomare

SENIGALLIA – Violento scontro quello tra un’auto e una motocicletta avvenuto lungo la statale 16 a Senigallia, nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto. Ad avere la peggio, come spesso capita, è stato il centauro, sbalzato a terra dopo l’impatto con una Opel che stava effettuando una svolta.

Immediati i soccorsi, prima da parte di automobilisti e passanti – l’area è vicino al sottopasso di via Traversa Cesano, che conduce al lungomare Mameli – poi del 118: sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso per le prime cure a due persone coinvolte nell’incidente e rimaste ferite. Il motociclista alla guida del mezzo sembra aver riportato le conseguenze peggiori.

Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi dello scontro e per agevolare le operazioni di soccorso, mantenendo distante anche la folla di curiosi che si è radunata nel frattempo. Rallentamenti al traffico sulla statale 16 (via Sanzio), mentre via Traversa Cesano è stata chiusa al traffico.

(servizio in aggiornamento)