Scomparsa di Andreea, e se fosse viva? Avvistamenti a Roma, Milano e Ancona

ANCONA – A fine marzo in zona Magliana, a Roma, il 16 aprile in corso Mazzini, ad Ancona, ieri pomeriggio a Milano, alla stazione metropolitana Cadorna. Tre avvistamenti di una ragazza, molto simile ad Andreea Rabciuc aprono uno spiraglio sul giallo della 27enne scomparsa ormai da 40 giorni dalle campagne di Montecarotto. Le segnalazioni sono emerse ieri sera, durante la trasmissione “Chi l’ha visto?”, dove erano collegati anche il fidanzato Simone Gresti, unico indagato al momento per la scomparsa della ragazza (l’accusa è sequestro di persona), il suo avvocato Emanuele Giuliani e il loro consulente Andrea Ariola, investigatore privato. E se fosse ancora viva?

Il fax

L’avvistamento di Roma è arrivato tramite un fax che una donna ha spedito, scritto a mano, da una tabaccheria ma lei non vuole essere identificata.«Buonasera, volevo segnalarvi che la ragazza Andreea scomparsa a Jesi è stata avvistata a Roma in zona Magliana vicino Lidl (supermercato)a fine marzo intorno alle 18 – riporta il messaggio -. Chiedeva soldi perché diceva piangendo che non aveva né da mangiare né da dormire. Ieri vedendo il vostro programma l’ho riconosciuta anche se quando è stata vista aveva un occhio livido e delle ferite sul viso. Mi auguro che sia lei la ragazza che state cercando». Diversi negozianti della zona hanno confermato ai microfoni della trasmissione di aver riconosciuto Andreea, il suo caschetto con la frangetta colorata di blu e i piercing, nello stesso periodo, fine marzo inizio aprile.

Il fax inviato

«Mi sembra possa essere lei – ha detto una barista – il taglio a caschetto, i capelli blu non passanoinosservati, certezza non ne abbiamo però erano tre settimane fa. L’occhio nero? Non so. Ha preso una birra, un po’ strana di prima mattina». Ma una collega della barista è più sicura. «Sì, è venuta a prendere birra se non due, con taglio particolare, l’occhio nero sì l’ho visto e dissi alla mia collega mache ha fatto questa? Era stravagante, aveva piercing,non è difficile ricordarsi un tipo del genere».Un’altra negoziante ha confermato, rivedendo la foto, che era Andreea. «A me hanno colpito i capelli, è passata sicuro, l’occhio gonfio non ho visto, era fine marzo inizi di aprile. Non era sola diverse persone c’erano con lei, una aveva i capelli arancioni. Sì è lei».

L’avvistamento ad Ancona e Milano

Un telespettatore ha fatto invece la segnalazione per Ancona, era sabato 16 aprile, molto somigliante ad Andreea, l’ha avvistata in corso Mazzini tra le 23 e la mezzanotte, all’altezza della galleria dorica.

Ieri pomeriggio da Milano una donna ha invece chiamato l’avvocato del fidanzato indagato per segnalare a lui l’avvistamento. «Ha segnalato la presenza della ragazza – ha detto Giuliani – alla stazione metropolitana Cadorna, linea rossa direzione Rho fiera».

Simone Gresti, dopo le segnalazioni annunciate in televisione, ha voluto fare un appello «a tutta Italia, se c’è qualche avvistamento che venga tempestivamente riferito alle forze dell’ordine che si impegnino a verificarli quanto prima». La segnalazione di Milano è stata girata ai carabinieri della stazione di Jesi che hanno attivato i colleghi lombardi per una verifica.

Intanto sulla denuncia di scomparsa è stato chiarito che la mamma di Andreea e Simone sono andati insieme a farla domenica pomeriggio, 13 marzo, attorno alle 18. Trattandosi di una maggiorenne i carabinieri avrebbero detto loro di ritornare tra qualche giorno. Le denunce di scomparsa per legge devono essere prese subito.