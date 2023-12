Sassocorvaro in lutto per Alice, 21enne stroncata da un malore improvviso

SASSOCORVARO – Sono ore buie e terribili quelle che sta vivendo la comunità di Sassocorvaro colpita da un lutto terribile: la morte improvvisa ed inaspettata della giovanissima Alice Tiberi, 21enne stroncata da un malore improvviso che aveva accusato alcuni giorni fa. Tantissimi coloro che si sono recati alle esequie celebratesi oggi nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Mercatale di Sassocorvaro dove la ragazza abitava con la sua famiglia.



A fare la drammatica scoperta è stata una vicina di casa allertata dalla madre della giovane che non riusciva a mettersi in contatto telefonico con lei. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha cercato disperatamene di stappare alla morte la giovane: prima il massaggio cardiaco poi la corsa in eliambulanza all’ospedale di Torrette dove il cuore di Alice, dopo 7 giorni di lotta, ha smesso di battere. I genitori Ines e Fabrizio, in un estremo gesto di solidarietà, hanno autorizzato l’espianto degli organi. La 21enne lascia anche il fratello più piccolo Raffaele, il fidanzato Michele, i familiari e tutte le persone che l’avevano conosciuta. Alice studiava e non aveva particolari problemi di salute. Nei prossimi giorni il quadro sul suo decesso potrebbe essere più chiaro.



Il sindaco Daniele Grossi del Comune di Sassocorvaro Auditore ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio: «In questo tristissimo momento per i cittadini esprimo alla famiglia, ai parenti e agli amici, profondo cordoglio per la scomparsa prematura di Alice e, accanto alla mia vicinanza ed affetto, anche quella di tutta l’Amministrazione comunale. Quando si spegne una giovane vita, nessuna parola può essere appropriata o essere di conforto, ma è con senso di comunità che vogliamo, in modo tangibile, esprimere il dolore del paese spegnendo le luci Natalizie di Mercatale».