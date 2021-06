Sassocorvaro, cade per 50 metri nel dirupo: donna portata in eliambulanza ad Ancona

SASSOCORVARO – Grande spavento nella mattinata di giovedì 10 giugno, una donna è finita in un dirupo.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella prima mattina per soccorrere una signora caduta in un dirupo nel comune di Sassocorvaro in località San Donato in Taviglione. L’infortunata, precipitata per oltre 50 metri, ha riportato ferite multiple ed è stato necessario il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Torette di Ancona; sono state utilizzate tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) per il recupero, in collaborazione con il personale CNSAS. Sul posto presenti anche i Carabinieri di Macerata Feltria. Da chiarire la dinamica dell’incidente e come la donna sia scivolata.