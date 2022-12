Sarnano, condannato per stalking e spaccio: 42enne finisce in carcere

L'uomo, di origine straniera, stava scontando un residuo di pena per atti persecutori. Di recente è diventata definitiva una condanna a sei anni per spaccio

SARNANO – Già condannato per stalking, gli diventa definitiva un’altra condanna per spaccio a sei anni di reclusione, 42enne straniero finisce in carcere. Lunedì scorso i carabinieri della Stazione di Sarnano hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Macerata nei confronti di un uomo di origini straniere di 42 anni. L’uomo era stato condannato per atti persecutori nel 2020 dal Tribunale di Macerata e da marzo scorso era stato sottoposto al regime della misura alternativa alla detenzione in carcere dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Senonché nei giorni scorsi la Corte di Appello di Perugia lo ha condannato all’ulteriore pena di sei anni di reclusione e al pagamento di 27.000 euro di multa, per il reato di spaccio compiuto a Sarnano negli scorsi anni. Con l’unificazione delle due condanne il 42enne dovrà scontare una pena residua di 7 anni e 4 mesi di reclusione, incompatibile con il regime della misura alternativa, ed è quindi stato condotto in carcere a Fermo. Lo straniero dovrà scontare la pena fino al luglio del 2029 e all’esito sarà sottoposto alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato dopo l’accertamento e la valutazione della pericolosità da parte del magistrato di Sorveglianza.