Sant’Elpidio A Mare, aggredisce i genitori armato di coltello: 40enne denunciato

SANT’ELPIDIO A MARE – Aggredisce il padre con pugni e schiaffi poi se la prende con la madre ferendola con un coltello da cucina alla coscia, 40enne denunciato. È successo la scorsa sera quando nell’abitazione dove i tre vivono sarebbe scoppiata una discussione tra il figlio e i genitori. In base a quanto ricostruito successivamente dai carabinieri il 40enne avrebbe aggredito prima verbalmente poi fisicamente i genitori, colpendo il padre 65enne con pugni e schiaffi e ferendo la madre 60enne con un coltello da cucina alla coscia sinistra. I genitori si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale civile di Fermo segnalando l’aggressione al numero unico per le emergenze (112). I militari, intervenuti nell’immediatezza, non sono però riusciti a recuperare il coltello o altri oggetti utilizzati per l’aggressione, oggetti dei quali forse il figlio si era già disfatto.

Una volta dimessi dall’ospedale con una prognosi rispettivamente di 10 e 15 giorni per ferite da taglio, i genitori non hanno voluto presentare querela nei confronti del figlio, ma vista la gravità dei fatti i militari della Stazione di Sant’Elpidio a Mare hanno informato dell’accaduto l’autorità giudiziaria che ha proceduto all’attivazione del Codice rosso. Il 40enne è stato quindi deferito per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate dall’uso di armi.